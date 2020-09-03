شاهد.. برومو مسلسل «الوجه الآخر»

نشر حساب قناة "CBC" على موقع "فيس بوك"، برومو العرض الأول لمسلسل "الوجه الآخر" الذي يُعرض حصريا على القناة قريبًا.
المسلسل قصة الفنان ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي"، وهو من بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني.
يعرض المسلسل الساعة 8 مساءً على قناة CBC، من السبت إلى الأربعاء.
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