تابع كمال في تصريح لصدى البلد : علي الرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل إلا أنني لا أفكر لإخراج جزء جديد لأسباب عديدة أبرزها أنني لن أحصل على مستحقاتي المالية حتى الآن على الرغم من أن المسلسل لاقى نجاح كبير بالإضافة إلى أنني لا أفضل التكرار وعندما أجد أن الجمهور تعلق بعمل معين أحترم وجهة نظره عقليته لذلك أحاول طوال الوقت أن أقدم أعمال فنية جديدة .
مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كمال منصور: لن أفكر في تقديم جزء ثالث من مسلسل أبو العروسة لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.