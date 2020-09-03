لقاء سويدان عن عودتها للمسرح: كان واحشني أوي

قالت لقاء في تصريح لصدي البلد : أشعر بحالة من السعادة عندما أقف على خشبة المسرح علي الرغم من صعوبة البروفات واليومية والعرض . تابعت : المسرح كان وحشني وأشعر بأنني فنانة عندما أقابل جمهوري بشكل مباشر .

ردود أفعال قوية حققتها النجمة لقاء سويدان بعد عرض مسرحية " سيد درويش " التي تعرض على مسرح البالون .

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.