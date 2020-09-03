وفاة الفنان المغربي القدير عبد الجبار لوزير عن عمر يناهز 92 عاماً

القاهرة -دوت الخليج الخميس,03 أيلول (سبتمبر) 2020 - 02:19
أعلن اليوم وفاة الفنان المغربي القدير عبد الجبار لوزير بعد صراع مع مرض السكري وعن عمر يناهز 92 عاماً.
وفاة عبد الجابر لوزير أيقونة المسرح الكوميدي المغربي
وتلقى الوسط الفني في المغرب خبراً صادماً اليوم بوفاة الفنان الكوميدي والمسرحي عبد الجبار لوزير بعد صراع مع مرض السكري في السنوات الأخيرة وعن عمر يناهز 92 عاماً، وستشيع جنازته غداً من المستشفى بمدينة مراكش، والتي تواجد بها عبد الجبار لوزير في الأيام الاخيرة بعد إصابته بمضاعفات بسبب مرض السكري.
النجوم ينعون عبد الجبار لوزير
ونعى عدد من نجوم المغرب الفنان الراحل عبد الجبار لوزير عبر حساباتهم بمواقع التواصل، وعلى رأسهم سعد لمجرد الذي نشر صورته على انستقرام ونعاه قائلاً:" الحاج عبد الجبار لوزير في ذمة الله، اللهم ارحمه و اغفر له و اجعل مثواه الجنة"، وعلقت فيفي عبده قائلة:" الله يرحمه في الجنة ونعيمها يا رب".
ونشرت المطربة ونجمة "ذا فويس" حفيظة فالكو نعياً للفنان الراحل وقالت:" إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه يارب"، وكذلك زميلتها في البرنامج المطربة شيماء عبد العزيز التي نشرت صورته وعلقت:" إنا لله وأنا إليه راجعون الله يجعلك من أهل الجنة يارب".
ونشر المطرب حاتم عمور صورة الفنان الراحل ونعاه قائلاً:" الفنان القدير عبد الجبار الوزير في ذمة الله .إنا لله وإنا إليه راجعون".
معلومات عن الراحل عبد الجبار لوزير
ويعتبر الفنان الراحل عبد الجبار الوزير من الشخصيات الفنية البارزة في المغرب ومن جيل الرواد والمؤسسين للمسرح المغربي خاصة في المسرح الكوميدي، وبدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في فريق الكوكب المراكشي، قبل أن يتجه للمسرح في بداية الخمسينيات وقدم أول أعماله المسرحية في "الفاطمي والضاوية"، وتعتبر من أبرز أعماله أيضاً خاصة لمشاركته مع الفنان الكوميدي محمد بلقاس والذي يعتبر شريكه في انطلاقه المسرح المغربي، وتوالت أعماله بعدها في المسرح ومنها مسرحية " أنا مزاوك في الله" و"مرض النسيان"، و"الكراب" وغيرها.
وقدم عبد الجبار الوزير في مسيرته الفنية الطويلة والممتدة لأكثر من 50 عام عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين الإذاعة والتلفزيون والسينما ومن أبرزها مسلسل "دار الورثة" و "انسان في الميزان"، بالإضافة إلى أفلام "البراق" و "مبروك" و "البراق" و "ولد مو" و "حلاق في درب الفقراء" وغيرها.
أعداد مجلة دوت الخليج
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