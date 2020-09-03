صور عقد قران عايض يوسف وهبة الحسين

أعلن اليوم المطرب السعودي عايض يوسف عقد قرانه على الفنانة والإعلامية السعودية هبة الحسين، ونشرا أول صورة من حفل عقد قرانهما على انستقرام.

عايض يوسف يحتفل بعقد قرانه على هبة الحسين

وفاجأ الفنان الشاب عايض يوسف الجمهور اليوم بإعلان خبر عقد قرانه على الممثلة والإعلامية هبة الحسين، ونشر صورته معها أثناء الاحتفال بعقد القران عبر حسابه على انستقرام وأعلن الخبر السار قائلاً:" الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني اليوم وعسى الله يوفق يارب".

عايض يوسف وهبة الحسين يحتفلان بعقد قرانهما

وتفاعل جمهور عايض يوسف وهبة الحسين مع الخبر السار سريعاً على تويتر ومواقع التواصل، وتصدر إسم عايض يوسف لموقع تويتر، خاصة بعدما شغل جمهوره قبل تأكيد الخبر بهوية العروس بالإضافة إلى تسريب خبر استعداده للاحتفال بخطبته بعدما نشر تغريدة غامضة قال بها:" الحمدلله..انه حياتي وقراراتي بيدي مو بيد الناس".

وانهالت رسائل التهنئة والمباركات على حسابات عايض يوسف وهبة الحسين على مواقع التواصل بعد الإعلان المفاجيء عن عقد قرانهما، والذي يبدو انه تم الاحتفال به في حفل عائلي بسيط، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتداول الجمهور صور من التجهيزات البسيطة للحفل ومنها قالب الحلوى في الحفل.

معلومات عن عايض يوسف وهبة الحسين

وشغلت الفنانة والإعلامية السعودية هبة الحسين فور الإعلان عن عقد قرانها على عايض يوسف، بسبب البحث عن معلومات عنها، وبدأت هبة الحسين مسيرتها منذ 5 أعوم بعد حصولها الماجستير في الإعلام وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي، واشتهرت بعملها في برامج الصحة وبرنامج حلول الثقافي، واتجهت إلى التمثيل في العامين الماضيين من خلال مسرحية "الذيب في القليب" مع الفنان ناصر القصبي و وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي.

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وشاركت هبة الحسين هذا العام في موسم دراما رمضان لأول مرة من خلال دورها في مسلسل "مخرج 7"، وقدمت شخصية "سامية"، والتي تعتبر بدايتها في مجال التمثيل بعد عملها في مجال تقديم البرامج والإعلام.

ويعتبر الفنان عايض يوسف- 25 عام- من أبرز نجوم الأغنية الشباب في السعودية والخليج، وبدأ مسيرته منذ ما يقارب 5 سنوات، وقدم عدة أغاني شهيرة مثل "نسيتني" و"ساقي العطش" وغيرها، وأصدر عدة ألبومات منها "ثمان آلام" و "بالموت جاء"، وكانت آخر أعماله الغنائية في شهر يوليو من خلال الأغنية المنفردة "يا هية"، والتي حققت نسبة استماع عالية على يوتيوب ووصلت إلى أكثر من 4 مليون مستمع.