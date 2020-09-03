في ذكرى ميلاده.. محمود الشريف يروي قصة خطبته من أم كلثوم

في أربعينيات القرن العشرين نشرت الصحف أقاويل عن وجود علاقة عاطفية تربط بين أم كلثوم وشريف باشا صبري شقيق الملكة نازلي وأم الملك فاروق، وتهامس الناس بموعد زفاف الباشا والمطربة.. لكن الباشا لم يجرؤ على الزواج خشية التقاليد والأعراف ورفض نازلي لهذا الزواج.
وكان رد أم كلثوم على هذا الموقف أن تزوجت من الملحن محمود الشريف الذي كان وقتئذ في بداية مشواره الفني.
وفي مجلة "الإذاعة" حكى الملحن محمود الشريف قصة خطبته من أم كلثوم، قال: "كان لقائي الأول بها في مكتب الإذاعي محمد فتحي، أما اللقاء الثاني فكان حين دعتنا إلى بيتها وكنا متجمعين في نقابة الموسيقيين، هبطنا سلم النقابة وأخذتنى إلى جوارها في السيارة بالمقعد الخلفي بينما جلس محمد القصبجي حاملا عوده بجوار السائق".
وفي القاعة الكبرى بمنزلها بدأت السهرة بمأكولات شهية كباب وشواء ومرطبات، وعزف القصبجي أحلى مقطوعاته وغنت أم كلثوم، وكانت مرحة خفيفة الروح تلقى النكات على الحاضرين.
ولما بدأ بزوغ دوت الخليج قمت من مكاني إلى الشرفة أتنفس نسيم دوت الخليج، فوجئت بيدها تربط على كتفى وقالت: «أنت بكرة هاتتغدى معايا هنا في البيت».
وكنت أحبها قبل ذلك اليوم بعامين، لكنى لم أصرح بحبى لها خشية أن تقاطعني أو أفقد صداقتها، وكنت دائما أدعو الله العلى القدير أن يبارك هذا الحب ويرعاه ويحفظه من شياطين الإنس.
تعرف محمود الشريف على أم كلثوم لأول مرة في مكتب كروان الإذاعة محمد فتحي، وكان الشريف منتهيا وقتها من تلحين أغنية "بتسألينى بحبك ليه" التي غناها محمد عبد المطلب، واقترح محمد فتحى على أم كلثوم التعاون مع الشريف واختاروا لذلك أغنية "شمس الأصيل".
بعد شهر من إذاعة الخبر وفي مقابلة مع محمود الشريف نشرتها مجلة “أهل الفن” (1955) قال إن قصته مع أم كلثوم كانت سحابة صيف وأوحي بأنها لم تتعدّ مرحلة الخطوبة وأوضح: “إنني لا أحب الحديث عن أم كلثوم ولا أفتح الراديو حين تغني. إنني أعيش مع زوجتي وطفلتي في سعادة وهدوء”.
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