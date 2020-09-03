في ذكرى ميلاده.. محمود الشريف يروي قصة خطبته من أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمود الشريف، من ابرز الملحنين المصريين في جيله. عُرفت ألحانه بالتنوع وفي مقاربة أصوات غنائية مختلفة وحساسية مميزة قادرة على تطوير الأغنية العربية، ما جعله يحتل مكانة راسخة في الموسيقى العربية.

في أربعينيات القرن العشرين نشرت الصحف أقاويل عن وجود علاقة عاطفية تربط بين أم كلثوم وشريف باشا صبري شقيق الملكة نازلي وأم الملك فاروق، وتهامس الناس بموعد زفاف الباشا والمطربة.. لكن الباشا لم يجرؤ على الزواج خشية التقاليد والأعراف ورفض نازلي لهذا الزواج.

وكان رد أم كلثوم على هذا الموقف أن تزوجت من الملحن محمود الشريف الذي كان وقتئذ في بداية مشواره الفني.