رنا سماحة تستعين بجمهورها لاختيار اسم البومها الجديد

وظهرت رنا سماحة، في هذا الفيديو تستعين بجمهورها لاختيار اسم لألبومها الجديد قائله: "اتعودت انكم دايمًا بتشاركوني كل حاجه.. قررت ان انتوا الي هتختاروا اسم الالبوم .. يلا vote".
''تعيش يا لبنان" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.
بينما تقول كلمات الأغنية: "يا عايشة الفرحة وسط الموت.. وضحكك يبنى فينا بيوت.. ومهما تضيق .. أكيد فى طريق.. فى يوم هتعودى يا بيروت".
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