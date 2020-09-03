رنا سماحة تستعين بجمهورها لاختيار اسم البومها الجديد

قامت الفنانة رنا سماحة، بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رنا سماحة، في هذا الفيديو تستعين بجمهورها لاختيار اسم لألبومها الجديد قائله: "اتعودت انكم دايمًا بتشاركوني كل حاجه.. قررت ان انتوا الي هتختاروا اسم الالبوم .. يلا vote". ''تعيش يا لبنان" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل. بينما تقول كلمات الأغنية: "يا عايشة الفرحة وسط الموت.. وضحكك يبنى فينا بيوت.. ومهما تضيق .. أكيد فى طريق.. فى يوم هتعودى يا بيروت".

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