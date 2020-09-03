نبيلة عبيد: "بحب تمثيل الراحل عادل أدهم في الراقصة والطبال"

ستعادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ذكريات فيلما "الراقصة والطبال"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشرت "عبيد" مقطع فيديو ضمن أحداث الفيلم، وعلقت عليه قائلة: "الراقصة والطبال ..من روائع الأديب احسان عبد القدوس سيناريو وحوار مصطفى محرم اخراج اشرف فهمي بحب الفيلم ده و بحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل ادهم.. #سينما_نبيله_عبيد".

يذكر أن آخر اعمال نبيلة عبيد، هو مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.

مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، وظهر مجموعة من ضيوف الشرف مثل حمدي الميرغني وشيماء سيف وأحمد السقا.