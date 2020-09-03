بكواليس من فيلم الراقصة والطبال.. نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها مع أحمد زكي.. شاهد

استرجعت الفنانة نبيلة عبيد زكرياتها مع فيلم الطبال الذي شاركت في بطولته مع الفنان احمد زكي.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها مع من كواليس الفيلم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة "الراقصة والطبال ..من روائع الأديب احسان عبد القدوس سيناريو وحوار مصطفى محرم اخراج اشرف فهمي بحب الفيلم ده و بحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل ادهم....

#سينما_نبيله_عبيد"..

وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائه.