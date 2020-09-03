The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أعلن النجم الأمريكي دواين جونسون الشهير باسم "ذا روك"، إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر "ذا روك" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال فيه إنه وزوجته لورين هاشين، وابنتيهما، تيانا وجاسمين، جميعهم أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال "ذا روك" إنهم في المرحلة الأخيرة من المرض، وإنهم في مرحلة التعافي في الوقت الراهن.
وأضاف "ما يهمني الآن هو حماية عائلتي وجميع الأشخاص الذين أحبهم، وأتمنى أنني فقط الذي أصبت بالمرض، لكن للآسف جميع عائلتي جاءت نتيجتهم إيجابية".
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