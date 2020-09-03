نجل حسن عبد الحميد يكشف سببا غريبا عن أصابع والده

وضح سامح نجل الفنان حسن عبد الحميد، سبب ظهور اعوجاج في إصبع من أصابع يد والده أثناء تصوير أعماله الفنية؛ ليكتب تعليقًا على صفحته في "تويتر"، مستذكرا ذكرى وفاته "فصل الخريف.. فصل الفراق عن أبويا".
وأضاف نجل الفنان حسن عبد الحميد، "دائما عند دخول الخريف تجيلي مشاعر جياشة مليانة حنين لأبويا اللي توفي من 11 سنة لكن مازالت الأحاسيس تراودني".
وتوالت تعليقات المتابعين على الصورة ومنها "ربنا يرحمه، فنان محترم".
ورد نجل حسن عبد الحميد على سؤال أحد متابعيه عن أن والده كان لديه إصابة في أحد أصابع يده، موضحًا أن والده أصيب أثناء تصوير مسلسل ديني في الثمانينيات.
وقال نجل حسن عبد الحميد، "كان بيصور مسلسل ديني في الثمانينات وكان راكب الحصان وإختل توازنه ووقع وصباعه انحشر في اللجام بتاع الحصان وخيره الأطباء إما أن يتركه كما هو أو أن يجروا له عملية ولكن الصباع سوف يكون مفرودا دائما ففضل أن يتركه كما هو".
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