حكيم يطرح «صحاب أونطة»

طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة" عبر قناته على YouTube. الأغنية تم تصويرها في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt. كان الفنان حكيم أعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "صحاب أونطة " عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ونشر حكيم فيديو معلقا عليه "شوفوا اغنيتى الجديدة #صـــحــــاب_اونـــطــــة يوم الأربعاء الجاى حـصـريـًا على قناتى الرسمية على الـيـوتـيـوب الساعة 7 مساء".

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