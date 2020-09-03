بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لها

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.
وردت بسمة وهبة على منتقدي كثرة سفرها للخارج للعلاج، وعدم ذهابها إلي المستشفيات المصرية، قائلةً "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".
وطالبت بسمة وهبة متابعيها بالدعاء لها بالشفاء، قائلة "بكرة ان شاء الله هعرف النتيجة وهطلب منكم تستمروا بالدعاء ان ربنا يشفيني".
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