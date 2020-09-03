بعد نجاحه في الفتوة.. محمود فارس يتعاقد علي مسلسل "الأسد"

أثبت النجم محمود فارس، تواجده علي الساحة الفنية، واستطاع أن يخطف الأنظار بعد تألقه في السباق الرمضاني الماضي من خلال إبداعه وبراعته في مسلسل "الفتوة".

وتعاقد الفنان محمود فارس، علي مسلسل جديد يحمل اسم "الأسد" ، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي ، ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأسبوع القادم .

ويشارك في بطولته نخبة من ألمع النجوم منهم "محمود فارس ، أحمد عبدالله محمود ، نبيل قيراط ، محمد فاروق ، مدحت عربان ، ريهام محيي ، مني عز الدين ، ميدو فايز وشيرين غالي" ، إخراج محمد بدير ، تأليف مصطفي سالم وإنتاج شركة لايونز برودكشن.

والجدير ذكره أن آخر أعمال محمود فارس الدرامية مسلسل "الفتوة" والذي حقق خلاله نجاحاً جماهيرياً ، وتدور أحداثه فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.