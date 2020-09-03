بعد تعرضه لهجوم.. شريف منير يقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا: كنت بتعامل بقلبي وطبيعتي

أعلن الفنان شريف منير اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه بإنستجرام.

وقال شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "انا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا انا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وأضاف شريف منير "انا لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس انا مش عايزهم عندي لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني انا مش حبه لان الناس شايفة ان العادي انا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي ان ارد على الغلط".

وتابع شريف منير "وعلى فكرة انتو صح مكنش ينفع انزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده.. شكرا لكل جمهوري اللي حبني بجد وعارفني كويس.. استراحة شوية بقا".