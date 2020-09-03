محمد مجدي يستعد لطرح ألبوم «جماله رباني»

يستعد المطرب الشاب محمد مجدي لطرح ألبومه الجديد "جماله رباني" بعد الانتهاء من وضع لمساته النهائية الذي يضم 20 أغنية، حيث من المنتظر طرح منتصف شهر سبتمبر الحالي، منها أغنية "جماله رباني" من كلمات وتلحين ميجو وتوزيع زووم.

وكان هذا بعد أن تجاوزت أغنية "أعتزل ما يؤذيك مؤخرا"، الـ 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد أقل من شهر واحد على طرحها، بعد أن تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب الفترة الماضية.

أغنية "أعتزل ما يؤذيك" لـ محمد مجدي، من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان محمد مجدي.

يذكر أن الألبوم يضم عددا من الأغنيات المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق، منها الرومانسية والطربية، وبمشاركة عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين في مصر.