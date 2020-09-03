بعد زيارة ماكرون.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح الأسير اللبناني لدى فرنسا جورج عبد الله

يذكر أن جورج إبراهيم عبد الله، هو أسير لبناني لدى فرنسا، عمل مع الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسس تنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وتم اعتقاله في فرنسا عام 1984 بطلب أمريكي.
كان ذلك بعد أن منح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بـ"جارة القمر" فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.
يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.
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