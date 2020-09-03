عايض يوسف وهبة الحسين يتصدران التريند بعد عقد قرانهما وينشران صور وفيديوهات جديدة من الحفل

عايض يوسف وهبة الحسين احتفلا بزفافهما اليوم وسط أجواء رومانسية واهتمام كبير من قبل الجمهور، مما جعلهما يتصدران التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب رومانسيتهما ومفاجأتهما للجمهور بالإضافة إلى البحث عن معلومات عن العروسين الشابين.

رومانسية عايض يوسف وهبة الحسين في حفل زفافهما

وتداول جمهور عايض يوسف وهبة الحسين فيديوهات جديدة من حفل زفافهما اليوم، والذي تم في أجواء عائلية وسط حضور اقتصر على الأهل والمقربين فقط، ورغم بساطة الحفل إلا انه شغل الجمهور بسبب رومانسية العروسين وخفة ظلهما في العرس بالإضافة إلى بعض التفاصيل الخاصة في الحفل.

عايض يوسف وهبة الحسين يتصدران التريند

وتصدر العروسين عايض يوسف وهبة الحسين تريند مواقع التواصل وكذلك محرك البحث جوجل عقب الإعلان عن عقد قرانهما، وبعد نشر صور وفيديوهات جديدة ورمانسية لهما من حفل الزفاف، وتفاعل الجمهور مع زفة عايض يوسف وهبة الحسين ومفاجأتهما للجمهور اليوم بإعلان عقد القران بدون مقدمات.

وفاجأ المطرب عايض يوسف الجمهور اليوم بإعلان عقد قرانه على الممثلة والإعلامية الشابة هبة الحسين، ونشر صورة من حفل الزفاف وعلق عليها قائلاً:" الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني اليوم وعسى الله يوفق يارب"، وذلك بعدما حير الجمهور في الفترة الأخيرة حول زواجه وهوية عروسه.

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رابح صقر يهنيء عايض يوسف على زفافه

وتلقى عايض يوسف وهبة الحسين رسائل التهنئة من الجمهور وزملائهم النجوم عقب الإعلان عن زفافهما، وعلى رأسهم الفنان رابح صقر الذي غرد لهما قائلاً:"ألف ألف مبروك"، وهنأهما سالم الهندي رئيس شركة روتانا قائلاً:"ألف مبروك يا حبيبنا وبالرفاه والبنين"، وكذلك الملحن مصطفى جاد الذي هنأه وقال:"ألف مبروك يا حبيبي ربنا يتمم بخير ويسعدكوا"، وعلقت الإعلامية سارة الدندراوي أيضاً على صورة حفل زفافهما وقالت:"ألف مبروك.. الله يسعدكم ويوفقكم".

معلومات عن هبة الحسين وعايض يوسف

وحققت هبة الحسين شهرة في الفترة الأخيرة بعد مشاركتها في مسلسل "مخرج 7" وتقديمها شخصية "سامية" في العمل الذي عرض في موسم رمضان الماضي، والتي تفاعل معها الجمهور وتعتبر أول أدوارها في الدراما وكذلك أول خطواتها في التمثيل، بعد تجربتها الأولى في المسرح من خلال مسرحية "لذيب في القليب" مع ناصر القصبي وعبد الإله السناني وحبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي، وعرضت في العام الماضي، وذلك بعد سنوات من عملها في المجال الإعلامي وتقديم البرامج الصحية والثقافية.