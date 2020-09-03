نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نرمين الفقي تخطف الأنظار بأدث إطلاله لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "الفقي" على الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستانا أسود وقبعة، قائله: "سبحان الله على جمال البحر"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة الجميلات"،"بسم الله ماشاء الله عليك ربنا يحفظك".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"،والذي يتكون من 45 حلقة ويحتوي على عدد من القصص المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نرمين الفقي تخطف الأنظار بأدث إطلاله لها عبر "إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.