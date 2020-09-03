حصد الفيلم المصري التسجيلي "الشغلة" على تنويه خاص في ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي. فيلم "الشغلة" هو فيلم تسجيلي يحكي عن راقصات الأفراح الشعبية، وعلاقة بعضهن بأزواجهن، الذين يكونون في أغلب الأحوال، هم أصحاب الفرقة نفسها، من خلال 4 نماذج مختلفة. وأيضا: ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان. Advertisements وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام.

وأيضا: ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان. وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تنويه خاص من مهرجان عمان السينمائي عن فيلم الشغلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.