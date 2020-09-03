تنويه خاص من مهرجان عمان السينمائي عن فيلم الشغلة

حصد الفيلم المصري التسجيلي "الشغلة" على تنويه خاص في ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي.
فيلم "الشغلة" هو فيلم تسجيلي يحكي عن راقصات الأفراح الشعبية، وعلاقة بعضهن بأزواجهن، الذين يكونون في أغلب الأحوال، هم أصحاب الفرقة نفسها، من خلال 4 نماذج مختلفة.
وأيضا:
ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان.
وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام.
وأيضا:
ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلًا مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان.
وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام.
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