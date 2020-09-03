على شاطئ البحر.. مصطفى قمر يبدع في الغناء

وظهر مصطفى قمر بالفيديو على شاطئ البحر، وهو يغنى "هغنيلك" التي طرحها مؤخرا وحقتت نجاحا كبيرا.
ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفى قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.
يذكر ان آخر أعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.
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