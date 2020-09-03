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على شاطئ البحر.. مصطفى قمر يبدع في الغناء

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نشر الفنان مصطفى قمر مقطع فيديو جديدا أثناء قضاء عطلته الصيفية بمطروح، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مصطفى قمر بالفيديو على شاطئ البحر، وهو يغنى "هغنيلك" التي طرحها مؤخرا وحقتت نجاحا كبيرا.

ومن ناحية أخري طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء. 

ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفى قمر على  اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.

يذكر ان آخر أعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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