يستاهل كل الدعم.. أمير طعيمة يعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب الفريسكا

وتواصل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير بـ«بائع الفريسكا». وقرر «آل الشيخ» صرف مكافأة للشاب مبلغ 300 ألف جنيه، مع تخصيص معاش شهري لوالده 15 ألف جنيه.

وكان «آل الشيخ» قد طلب سرعة التواصل مع الشاب المصري إبراهيم، المعروف باسم «بائع الفريسكا».

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