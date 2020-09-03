فن ومشاهير

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

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تحل، اليوم الخميس 3 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال، التي ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1962 بدولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، ورحلت عن عالمنا في 26 مايو عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا. 
ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

تعد الفنانة فايرة كمال، من الفنانات القلائل اللاتي يتمتعن بموهبة كبيرة، ولديها العديد من المقومات التى ساهمت فى نجاحها كممثلة، ورغم ظهورها فى العديد من الأدوار الثانوية، إلا أنها استطاعت أن تترك علامة مميزة فى وجدان مشاهديها. 

تزوجت فايزة كمال من المسرحى مراد منير، وأنجبت منه طفلين هما: (يوسف وليلى)، وجاء سبب الوفاة بعد أن تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد. 

وفي أحد حواراته الفنية كشف زوجها المخرج مراد منير عن أول لقاء جمعه مع الفنانة الراحلة كممثلة حيث قال: "أثناء مشاركتها في مسرحية (الملك هو الملك) مع الفنان محمد منير راهني صلاح السعدني إنها ستكون أسوأ ما في العرض"، مضيفا: "ولكنني كان لدي تأكيد على موهبتها وقدراتها الفنية وكسبت الرهان وكان عبارة عن زجاجتين (ويسكي)".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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