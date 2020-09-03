في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

تحل، اليوم الخميس 3 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال، التي ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1962 بدولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، ورحلت عن عالمنا في 26 مايو عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا.

ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. تعد الفنانة فايرة كمال، من الفنانات القلائل اللاتي يتمتعن بموهبة كبيرة، ولديها العديد من المقومات التى ساهمت فى نجاحها كممثلة، ورغم ظهورها فى العديد من الأدوار الثانوية، إلا أنها استطاعت أن تترك علامة مميزة فى وجدان مشاهديها.