نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد علاء الدين يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مبادرة "أنا بكرة" مع نادر نور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر أحمد علاء، عن فكرة مبادرة "أنا بكرة" التي يقوم بالإشراف عليها وذلك من خلال طرحه كلمات أغنية يقوم بتلحينها عدد كبير من الملحنين، وذلك من أجل الاستقرار على الملحن الأفضل بين هذه المجموعة.

وأشار علاء، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إلى أنه قد أصدر أغنية قام بتلحينها عدد كبير من الملحنين قبل أن يستقر على الملحن الأفضل بينهم وهو محمود رستم، ثم تم اختبار 50 مطربا للعمل على هذا اللحن قبل أن يتم الاستقرار على مطرب أردني.

Advertisements

وأضاف قائلا: "قررنا بعد ذلك تنفيذ الفيديو كليب لأغنية مؤمن وألحان محمود رستم، والآن قررنا تفعيل المبادرة وتكرار نفس الخطوات واختارنا الملحن مينا ونحن في مرحلة اختيار المطرب".

وتابع: "معنا أيضا الشاعر نادر نور وسيقوم بالاختيار بين مجموعة من الشعراء أيضا".

من ناحية أخري تتعاون المطربة اللبنانية هيفاء وهبى مع الشاعر الغنائى أحمد علاء الدين، بأغنية فى ألبومها الجديد باللهجة المصرية تحمل اسم "ولا الهوا"، وهى من ألحان مودى سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر أن يتم طرحها مع ألبومها الجديد فى الأيام المقبلة.