نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج "زنزانة٧" يكشف عن موعد طرح برومو الفيلم رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المنتج أيمن يوسف، أنه من المقرر طرح برومو فيلم "زنزانة 7" خلال ساعات علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث من المقرر طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة. Advertisements وكتب أيمن، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح السعادة.. برومو زنزانه ٧ خلال ساعات بإذن الله". ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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