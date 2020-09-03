الرسالة الأخيرة لشادويك بوزمان تكشف جهل نجوم "بلاك بانثر" بحالته

أعلن منتج فيلم بلاك بانثر للنجم الراحل شادويك بوزمان، عن الرسالة الأخيرة التي وجهها له النجم قبل وفاته، والتي بلغه من خلالها عن حقيقة مرضه خلال السنوات الماضية.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الرسالة أوضحت أن شادويك حرص على كتمان الأمر منذ تشخيصه بالمرض عام 2016 الماضي، حتى عن أبطال فيلم بلاك بانثر.
ولم يتمكن شادويك من التغلب على سرطان القولون رغم إيمانه بذلك حتى توفى بسببه خلال أغسطس الماضي بعد تأخر حالته.
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