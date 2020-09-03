"الصخرة" يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

أعلن النجم الكبير دوين جونسون الشهير بالصخرة عن إصابته وأسرته بالكامل بفيروس كورونا عبر فيديو قام بنشره على حسابه الخاص على موقع انستجرام. ونقلت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي اعلن من خلاله الصخرة إصابته بالفيروس، وزوجته لورين وابنتيه الصغيرتان. وقال جونسون في الفيديو انه سيقوم بعزل نفسه وأسرته عن الآخرين لمدة أسبوعين لحين تأكده من شفائه من الفيروس.



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