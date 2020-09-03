فينيسيا السينمائي يكرم تيلدا سوينتون بجائزة إنجاز العمر في افتتاحه

افتتحت أمس الأربعاء فعاليات الدورة رقم 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بحضور النجمة الكبيرة كيت بلانشيت والنجمة تيلدا سوينتون.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الحفل الافتتاحي الرمزي الذي شهد تكريم النجمة تيلدا سوينتون بمنحها جائزة الأسد الذهبي لانجاز العمر تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة.
وقدم الجائزة لتيلدا النجمة الكبيرة كيت بلانشيت بحضور قليل داخل القاعة الرئيسية، مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
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