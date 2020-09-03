ماريون كوتيار تزين غلاف مجلة Harper's Bazaar بعددها الجديد

زينت النجمة ماريون كوتيار غلاف العدد الجديد من مجلة Harper's Bazaar المقرر صدوره لشهر أكتوبر المقبل، وأجرت ماريون جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير، وجانب من الحوار الذي أجرته ماريون لعدد المجلة، وتحدثت خلاله عن اشهر بقائها بالحجر الصحي.

وقالت ماريون ان فترة الحجر الصحي كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة لها، اذ منحتها فرصة للارتباط مع العالم، كونها كانت تؤدي ما كان يقوم به العالم أجمع في ذلك الوقت.

