دور عرض سينمائية توقف فيلما لتوصيله رسالة مسيئة عن قوات السلاح الجوي في الهند

اتخذت بعض دور العرض السينمائية بالهند قرار وقف عرض فيلم Gunjan Saxena The Kargil Girl الجديد لتوصيله رسالة مسيئة عن قوات السلاح الجوي الهندية.

وذلك وفقا لموقع انديا توداي الذي افاد بان جهات طالبت بوقف الفيلم واستجابت بعض دور السينما لهذا المطلب، في حين استمر عرضه ببعض دور السينما الأخرى.

وذلك بقرار من محكمة ديلهي العليا، التي ستعمل على تطبيق القرار بكافة دور السينما بالهند في الأسابيع المقبلة.

