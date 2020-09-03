أرجون كابور يستعد للتعاون الأول له مع سيف علي خان

انضم النجم الشاب ارجون كابور، لنجوم الفيلم الجديد Bhoot Police، الذي يشهد أول تعاون سينمائي له مع النجم سيف علي خان.
وقال موقع "إنديا توداي" أن الفيلم الجديد يشارك في بطولته مجموعة مميزة من نجوم الهند الشباب من ضمنهم علي فازا وفاطمة سانا خان.
وأوضح الموقع ان الفيلم ستدور أحداثه في إطار رعب كوميدي تشويقي وهو نوع جديد من الأفلام يظهر به سيف علي خان بمسيرته.
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