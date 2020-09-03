محمد عبدالرحمن وكريم عفيفي ووفاء سالم وعمر عبدالعزيز ضيوف مسرحية "سيد درويش" (صور)

يواصل عدد كبير من نجوم الفن حضور العرض المسرحي "سيد درويش" وذلك بعد إشادات الجمهور والنقاد بالعرض وثنائي العرض الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل.

حيث حرص الفنان كريم عفيفي والفنان محمد عبد الرحمن والفنانة وفاء سالم بالإضافة للمخرج عمر عبد العزيز والمخرج هاني لاشين والذين أشادوا أيضا بالعرض.

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مسرحية "سيد درويش" استعراضية غنائية، تعرض على مسرح البالون يوميًا في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، ويشارك في بطولتها الفنان ميدو عادل.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.

