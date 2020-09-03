يستعد الفنان محمد نور، لتسجيل أغنية جديدة ضمن تعاونه مع الشاعر أحمد علاء الدين، وذلك خلال الأسبوع المقبل بإحدي استوديوهات تسجيل الصوت. والأغنية تحمل اسم 'متجيش علي نفسك' من كلمات أحمد علاء الدين وألحان محمد نور وتوزيع زوم. من ناحية أخرى، يتعاون الشاعر احمد علاء الدين، في البوم محمد نور الجديد بثلاث أغاني وهم شفتوا القمر الحان محمد نور وتوزيع محمد شفيق وأغنية أخري تحمل اسم الحب من الحان محمد نور وتوزيع محمد شفيق وجيتار شريف فهمي. Advertisements وتعاون محمد نور في أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة. وتقول الأغنية: "جانى فى ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل أغنية محمد نور الجديدة بعد نجاح "جاني في ملعبي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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