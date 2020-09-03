تفاصيل شخصية هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح"

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وتُجسد خلال الأحدث دور امرأة تُدعى "رانيا خطاب" وهي سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما يضيق بها الحال تلجأ إلى صديق لها يُدعى "زاهر صدقي" يُجسد دوره الفنان ناصر سيف، الذي يمتلك قناة فضائية كبيرة لعمل شركة مشتركة بينهما.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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والمسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان للوقاية من الفيروس، التي أثرت على استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل في مصر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الدرامية هو مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة.

