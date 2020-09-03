طارق الشناوي يكتب: «وبأحسنت لا يُشترى الرغيف»!

كثيرًا ما نصف فنان بأنه (نحّيت)، يوافق على المشاركة فى أى عمل (أبّجنى تجدنى)، الفنان صاحب حرفة، منها يأكل لقمة عيشه هو ومن يعول، إلا أنه أيضا صاحب رسالة وموقف، عليه أن يحمى موهبته من الخضوع لكل عوامل الجذب.. نظريًا صحيح، أحد الشعراء عندما وجد مستمعيه لا يكفّون عن الإشادة بموهبته ولا يمنحونه شيئا أكثر من: يا عينى، وأعد يا أستاذ أعد.. ارتجل قصيدة شعرية أنهاها بتلك الكلمات (وبأحسنت لا يُشترى الرغيف).

فى مذكرات أجاثا كريستى، أشهر كاتبة بريطانية، والتى تحتل فى بيع الأعمال المرتبة الثانية عالميًا بعد وليم شكسبير، قالت إنها تكتب تحت إلحاح الاحتياج، لو أرادت إصلاح شرفة تسارع بكتابة قصة وتحصل على العربون، وعندما تريد تغيير سيارتها تكتب قصة أخرى.

عمر الشريف كان يقول أشعر أن الله يقف معى، عندما أحتاج إلى مال، يدق تليفون من شركة الإنتاج تعرض دورًا، ويوافق قبل حتى أن يقرأ.

ماجدة الصباحى قالت إنها اضطرت لأن تقف أمام الكاميرا مخرجة للمرة الأولى والأخيرة فى فيلم (من أحب)، الفيلم إنتاجها، والمخرج المرشح اعتذر قبل أيام قلائل من بداية التصوير، أنقذت الموقف وحافظت على رأسمالها. سألت المخرج سعيد مرزوق عن أسوأ أفلامه، فأجابنى (الدكتورة منال ترقص)، وأضاف لو عادت بى الأيام كنت أيضا سأخرجه، أمى فى المستشفى وتحتاج إلى حقنة يومية لمدة شهرين ثمنها بضع مئات من الجنيهات، هل أسـأل بعدها عن شىء آخر.

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روى الشاعر الغنائى فتحى قورة أنه كان فى ضائقة مالية، واتصل به فريد الأطرش طالبا أن يكتب أغنية مطلعها (يا قلبى كفاية دق)، وأرسل له العربون، حاول قورة استكمال المطلع لم يستطع، اتصل بفريد قائلا: (القلب عندما يتوقف عن الدق فهذا معناه الموت)، هكذا كان يعرف الناس الموت قبل أن يصبح علميا هو موت جذع المخ، حاول قورة إقناع فريد بأن بداية الأغنية غير منطقية، وسيكتب مطلعا جديدا، استشعر من رد فريد أنه من الممكن أن يرسل المطلع لشاعر آخر، أكمل: (مدام حبيبك رق) فأصبحت من أشهر أغنياته!!.

يروى الشاعر الغنائى حسين السيد أنه كان مع الموسيقار محمد عبدالوهاب يتفقدان عمارة شَرَع حسين فى بنائها، استوقفه أن البناءين لا يفعلون شيئا سوى احتساء الشاى، سألهم بغضب فقالوا الميزانية نفدت، رد حسين السيد غاضبا (توبة.. توبة)، فالتقطها عبدالوهاب وطلب منه أن يُكملها فصارت واحدة من أشهر أغنيات عبدالحليم بتلحين عبدالوهاب، وأكمل حسين السيد بثمنها بناء العمارة.

كان الشاعر والكاتب بديع خيرى يعتب على المخرج هنرى بركات أنه ظل عامين متتاليين فى البيت بحجة ضعف مستوى ما يعرض عليه، فقال له عندما تجد سيناريو رائعا مثل (دعاء الكروان)، اِلبس (الإسموكن) واُدخل الاستوديو، وعندما لا تجد، اِلبس (العفريته الزرقاء)- يقصد بدلة العمال الحرفيين- وادخل الاستوديو، وامتثل بركات لحكمة بديع وكأنه يردد مع الشاعر (وبأحسنت لا يُشترى الرغيف)!.