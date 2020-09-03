وظهرت أسما في الصورة مرتديه تيشرت رمادي وعلقت قائلة: "I'm up and determined".
كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا على كتفيها مما أبرز جمال ملامحها.
أما من الناحية الجمالية فوضعت أحمر شفاه مما جع إطلالتها مميزه.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:
- بتاخدي قلبي و الله
- صباح الجمال
-قمر علي الصبح
اقرأ أيضًا:
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسما شريف منير تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.