أسما شريف منير تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". أسما شريف منير وظهرت أسما في الصورة مرتديه تيشرت رمادي وعلقت قائلة: "I'm up and determined". كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا على كتفيها مما أبرز جمال ملامحها. أما من الناحية الجمالية فوضعت أحمر شفاه مما جع إطلالتها مميزه. وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: Advertisements - بتاخدي قلبي و الله - صباح الجمال -قمر علي الصبح

اقرأ أيضًا: يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

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