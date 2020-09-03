روجينا تعلن انتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح

أعلنت الفنانة روجينا، انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح" لـ هيفاء وهبي. نشرت روجينا، عدة صور من كواليس تصوير المسلسل وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله فركش #اسود_فاتح شكرا #كريم_العدل.. شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زميلى فى العمل شكرا لفريق العمل امام الكاميرا وخلفها ربنا يوفقنا جميعا #نجلاء_سعد #اسود_فاتح". مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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