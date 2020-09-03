أعادت الفنانة ولاء الشريف نشر صورة تجمعها بخطيبها ماجد الشرقاوي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ووجهت له رسالة حب ردا على ما قاله لها بأنها هدية أكرمه الله بها. وعلقت ولاء على الصورة قائلة: "إنت كل شيء عندي". يذكر أن ولاء الشريف شاركت في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019. "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود. والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ولاء الشريف تغازل خطيبها: انت كل شيء عندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.