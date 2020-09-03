نفسي أحس بيك زي زمان.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها برسالة مؤثرة

تذكرت الفنانة ايمي طلعت زكريا والدها برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ونشرت ايمي صورة برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا. وعلقت على الصورة قائلة: نفسى ف الحضن ده اوى دلوقتى هيقول كلام كتير اوى نفسى احس بيك زى زمان بس دى إرادة ربنا ولنا لقاء قريب يا أبى ربنا يرحمك #بنت_أبوها اقرأ ايضا: يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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