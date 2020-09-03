نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يغني "هغنيلك" على البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان مصطفى قمر مقطع فيديو جديد، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يقضي عطلته الصيفية بمطروح.

وظهر مصطفى قمر بالفيديو على شاطئ البحر، وهو يغنى أغنية "هغنيلك" التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

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طرح قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء.

ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفى قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.

يذكر أن آخر أعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.