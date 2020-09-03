نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها وهي تحتضن والدها الراحل، وعلقت عليها قائلة :"نفسي في الحضن ده أوي دلوقتي، هيقول كلام كتير أوي، نفسي أحس بيك زي زمان، بس دي إرادة ربنا، ولنا لقاء قريب يا أبي، ربنا يرحمك"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا مسلسل "بت القبايل"، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج سينرجي والجابري، بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، منه فضالي، عمرو عبد الجليل، حمدي عباس، بهاء ثروت، سميرة عبد العزيز، أشرف عبد الغفور.