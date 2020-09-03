نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "الشمس" تعود بـ"ليالي سيد درويش" على مسرح الحديقة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة ابتداء من اليوم الخميس في تمام السابعة مساء، تقدم " ليالي سيد درويش" وهي حفلات موسيقية لمجموعة من اغاني فنان الشعب سيد درويش ، من آداء فناني فرقة الشمس، بقيادة و تدريب دكتور محسن صادق ، و ذلك أيام الخميس و الجمعة ٣،٤ سبتمبر ، و الخميس و الجمعة ١٠،١١ سبتمبر الجاري على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

"ليالي سيد درويش" غناء رحمة ممدوح ، محمد ناصر ، فرح، اسلام مسعد ، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين اشرقت يوسف ، أماني يوسف، شروق يوسف ، تدريب و اشراف دكتور محسن صادق.