اليوم.. "الشمس" تعود بـ"ليالي سيد درويش" على مسرح الحديقة الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة ابتداء من اليوم الخميس في تمام السابعة مساء، تقدم " ليالي سيد درويش" وهي حفلات موسيقية لمجموعة من اغاني فنان الشعب سيد درويش ، من آداء فناني فرقة الشمس، بقيادة و تدريب دكتور محسن صادق ، و ذلك أيام الخميس و الجمعة ٣،٤ سبتمبر ، و الخميس و الجمعة ١٠،١١ سبتمبر الجاري على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.
"ليالي سيد درويش" غناء رحمة ممدوح ، محمد ناصر ، فرح، اسلام مسعد ، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين اشرقت يوسف ، أماني يوسف، شروق يوسف ، تدريب و اشراف دكتور محسن صادق.
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