سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائيًا أون لاين على "تيك توك" في هذا الموعد

روجت الفنانة سميرة سعيد، لحفلها المقبل المُقرر إقامته "أون لاين"عبر تطبيق "تيك توك" يوم الخميس الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".
نشرت سميرة سعيد مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي تغني أغنيتها الجديدة "قط وفار"، التي سيتم طرحها خلال هذا الحفل، وعلقت على الفيديو قائلة:" بروفايل حفل التيك توك، في العاشر من سبتمبر بالثامنة والنصف مساءً، لا يفوتكم".
وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سميرة سعيد، في السباق الرمضاني الماضي من خلال غنائها لتتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، و توزيع نادر حمدي.
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