نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات رومانسية.. حامد الشراب يحتفل بعيد زواجه الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حامد الشراب على الاحتفال بعيد زواجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر حامد الشراب صورتين له برفقة زوجته، وعلق عليهم قائلاً :"زي النهاردة من سنتين كان جوازنا وبداية كل حاجة حلوة معاكي، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا يا رب، بحبك".
والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بكلمات رومانسية.. حامد الشراب يحتفل بعيد زواجه الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.