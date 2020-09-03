نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات رومانسية.. حامد الشراب يحتفل بعيد زواجه الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حامد الشراب على الاحتفال بعيد زواجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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نشر حامد الشراب صورتين له برفقة زوجته، وعلق عليهم قائلاً :"زي النهاردة من سنتين كان جوازنا وبداية كل حاجة حلوة معاكي، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا يا رب، بحبك".

والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.