Steve Barakatt يُصدر معزوفة "Sursum Corda In Beirut" تكريماً لضحايا كارثة بيروت

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أحمد جودة - القاهرة - وقّع المؤلّف والمُنتج الموسيقيّ وعازف البيانو Steve Barakatt عقد تعاون مع Universal Music MENA وأطلق معزوفته الجديدة بعنوان"Sursum Corda In Beirut" ، والتي أصدرها تكريماً لضحايا الكارثة التي ألمّت ببيروت في الرابع من آب 2020 .

وقد علّق باتريك بولس الرئيس التنفيذيّ لشركة Universal Music MENA:" نحن فخورون بالتعاون مع عازف البيانو الشهير والمؤلّف والمُنتج والمُخرج المُبدع Steve Barakatt الذي يحمل في رصيده أكثر من عمل على صعيد المقطوعات الموسيقيّة التي عزفها على البيانو أضف إلى الأناشيد التي ألّفها لمُنظّمات عالميّة ولمُناسبات مُختلفة. وختم بالقول:"إنّنا نتطلّع إلى تعاون ناجح ومُثمر بيننا".

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لناحيته قال Steve Barakatt :"أنا سعيد جداً بإنضمامي لعائلة Universal Music MENA وأنا على ثقة أنّه أكثر من أيّ وقت مضى ستصل موسيقاي لأكبر عدد من المُستمعين حول العالم من خلال شركة Universal Music MENA الرائدة عالمياً والتي سمحت لي بالتواصل مع جمهور عربيّ يُعيدني لجذوري".

تجدر الإشارة أنّ Steve Barakatt من جذور لبنانيّة، وُلد وترعرع في كندا، تعاون مع نخبة من الفنّانين والجمعيّات العالميّة وزار لبنان مرّات عدّة كونه كان سفيراً لكندا لدى "اليونسف" وقدم نشيد الـ Unicef العالميّ وغيرها من أهمّ المقطوعات الموسيقيّة.

يُذكر أنّ معزوفة "Sursum Corda In Beirut" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة.