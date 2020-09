The Sound Of Beirut.. أنغامي تجمع نجوم العالم في حملة تبرّعات من أجل بيروت

لم يكد دويّ انفجار الرابع من أغسطس يخفت، حتى قررت أنغامي المبادرة إلى مساندة الضحايا والمتضرّرين من خلال ربط صفحتها بحسابات التبرّعات الخاصة بجمعيات ومنظّمات غير حكوميّة استنفرت بعد الفاجعة. وبذلك، صار متاحًا أمام جميع مستخدمي أنغامي حول العالم أن يتبرّعوا بدورهم لبيروت وأهلها.

اليوم وبعد قرابة الشهر على الانفجار، حان وقت مداواة جراح العاصمة اللبنانية باللحن والكلمة الهادفَين.

يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، يطلّ عبر أنغامي عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة، ليغنّوا ويوجّهوا رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان The Sound Of Beirut. من الشرق إلى الغرب يجتمعون في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني، وذلك عبر جمعيّة Global Aid For Lebanon بالتعاون مع UN WFP.

جميع الفنانين أظهروا حماسةً كبيرة للمشاركة في الحدث وعبّروا عن تعاطفهم مع لبنان وعاصمته، مستعدّين لتقديم أجمل ما لديهم بغية دعم المتضررين. ومن هؤلاء الفنانين المشاركين نذكر على سبيل المثال لا الحصر: The Chainsmokers, RedOne, Massari, French Montana, Craig David, Ali Gatie, Alan Walker, آدم، بلقيس، جوزيف عطية، حاتم عمور، خالد، راغب علامة، سعد لمجرد، حمود الخضر، غسان صليبا، لطيفة، مايا دياب، محمد حماقي...

Advertisements

الشريك المؤسس في أنغامي إدي مارون قال: “هذا الحدث الفنّي الجامع الذي تستضيفه أنغامي هو رسالة تضامن ودعم لإخوتنا في الوطن الذين تضرروا من جرّاء انفجار بيروت". مارون شكر الشركاء في هذا الحدث من شركات إنتاج وفنانين ومنتجين: "كان التجاوب كبيرًًا والجميع وقف قلبًا واحدًا لدعم هذه القضيّة من خلال The Sound Of Beirut. المطلوب كثير والحاجات كبيرة، لذا أرجو أن ينضمّ الجميع إلى هذا الحدث وأن يتبرّعوا بسخاء."

أنغامي ليست وحدَها في التحضير لهذا الحدث، إذ انضمّ إلينا كلٌ من شركة Sony Music والمنتج الموسيقي اللبناني العالمي ورئيس قسم الشراكات العالمية في أنغامي وسيم SAL صليبي. سوني وصليبي لم يتأخرا لحظةً في ضمّ أكبر الأسماء الفنية العالمية إلى The Sound Of Beirut، مع العلم أنه سبق وأطلق SAL مبادرة لمساعدة ضحايا بيروت من خلال جمعيّة Global Citizen.

"قلبي ينفطر على أهلي في لبنان فهم اليوم بأمسّ الحاجة لرسالة أمل والكثير من الدعم. مشاهد الدمار أعادت إلى ذاكرتي اللحظات الصعبة التي عشتها وعائلتي خلال الحرب، والتي دفعتني إلى الهجرة وحدي في سنّ مبكرة بعد خسارة والدي". بهذه الكلمات إختصر وسيم SAL صليبي مشاعره تجاه ما حصل، داعياً الجميع للإنضمام إلى حملة Global Aid for Lebanon من خلال حفل أنغامي. وأضاف: "لا نريد للجيل الجديد هذا المصير المؤلم ولا نريد أن يعيد التاريخ نفسه. لبنان يستحق منا أن نتوحد ولأن الموسيقى هي اللغة العالمية، نجتمع اليوم تحت رايتها لدعم هذا الوطن. وسنوصل الرسالة الى أبعد حدود من خلال نجوم لبنان والعالم."

المدير العام لشركة Sony Music - الشرق الأوسط مايك فيربرن أكّد من جانبه أنّ استجابة فنّاني عائلة سوني كانت رائعة، أكانوا عربًا أم أجانب. "من المهم جدًا أن ترى كل هذا الالتفاف الفني العالمي والعربي حول هذه القضية. إجتماع هؤلاء الفنانين ضمن حدث واحد سوف يلقي مزيدًا من الضوء على هذه التراجيديا التي لم تهزّ بيروت ولبنان فحسب، بل المنطقة بأكملها".