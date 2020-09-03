أنباء عن عودة كايلي جينر إلى ترافيس سكووت.. تفاصيل

كشفت مجلة Us weekly الامريكية عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى حبيبها السابق مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.

وقالت المجلة الأمريكية أن الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.

كما أكدت us weekly في تقريرها أن كايلي جينر لا تمانع من الإنجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما أنجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.

يذكر أن مجلة فوربس جردت كايلي جينر من قائمة المليارديرات، بعد اتهامها هي واسرتها بالكذب وتضخيم قيمة ثروتهم من خلال العمل في مجال التجميل.