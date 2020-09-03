فن ومشاهير

رزقك الذي يطلبك سوف يأتيك ولو على ضعفك.. سامح حسين يبعث رسالة عبر انستجرام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نشر الفنان سامح حسين تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات تويتر .
وكتب سامح حسين  قائلًا: الرزق نوعان : رزق يطلبك ، ورزق تطلبه .. فأما الذى يطلبك فسوف يأتيك ولو على ضعفك .. وأما الذى تطلبه فلن يأتيك إلا بسعيك .. وهو أيضًا من رزقك .. الأول فضل الله .. والثانى عدل من عند الله .

اقرأ أيضًا:

كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رزقك الذي يطلبك سوف يأتيك ولو على ضعفك.. سامح حسين يبعث رسالة عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا