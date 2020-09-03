وعلق أحمد التهامي على الصورة قائلا: "بعد ساعات بإذن الله الإعلان الرسمي الأول لفيلم #زنزانة_٧".
وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:
- هيكسر الدنيااااا
- عاااااش بجد
- ايوه بقي اخيراا
اقرأ أيضا:
وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد التهامي يعلن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم "زنزانة 7" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.