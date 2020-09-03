فن ومشاهير

أحمد التهامي يعلن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم "زنزانة 7"

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نشر الفنان أحمد التهامى صورة البوستر الرسمي لفيلم زنزانة 7، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

 وعلق أحمد التهامي على الصورة قائلا: "بعد ساعات بإذن الله الإعلان الرسمي الأول لفيلم #زنزانة_٧". 

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

- هيكسر الدنيااااا

- عاااااش بجد

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- ايوه بقي اخيراا

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الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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