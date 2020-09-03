طرحت شركة "سينرجي فيلمز" الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى" عبر صفحة الشركة على "فيس بوك ".

فيلم "موسى" ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة.

الفيلم تأليف وإخراج بيتر ميمى، بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضى، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى ومصر العالمية.