طرحت شركة "سينرجي فيلمز" الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى" عبر صفحة الشركة على "فيس بوك ".
فيلم "موسى" ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة.
الفيلم تأليف وإخراج بيتر ميمى، بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضى، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى ومصر العالمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.